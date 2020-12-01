توجيه ’هام’ من وزير الاتصالات يتعلق بسعات الإنترنت

2020/12/01 | 20:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، المباشرة بمشروع توسيع الشبكة الرئيسية لاستيعاب الحاجة لسعات الانترنت.



وقال اعلام الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الاول 2020)، إنه "بتوجيه من وزير الاتصالات أركان شهاب احمد الشيباني باشرت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات باعمال مشروع توسيع الشبكة الرئيسية لاستيعاب الحاجة المتزايدة لسعات الانترنت الداخلة للبلاد".

واكد مدير مديرية البنى التحتية في الشركة علي محمود، أن "أعمال التوسعة ستؤمن تغطية حاجة شبكات الموبايل والـFTTH المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الاحالة واستلام الوجبة الاولى من الاجهزة وهي في طور التنصيب في مواقع محطات التراسل المنتشرة في بغداد والمحافظات وبواقع 54 محطة".

واضاف مدير البنى التحتية، "فيما يخص مشروع بوابات النفاذ الدولي، فقد تمت الاحالة للمشروع وتوقيع العقد مع شركة نوكيا، والذي سيسهم في السيطرة على سعات الانترنت والحد من عمليات تهريب الانترنت".

من جانب اخر اشار الى ان "ملاكات الشركة تقوم حاليا بأعمال التهيئة للمباشرة بالمرحلة الثانية (البنى التحتية) لمشروع الحكومة الإلكترونية، والذي يتضمن بدوره اكمال ربط الدوائر الحكومية الأخرى كالهيئات المستقلة والمحافظات التي لم يتم ربطها بالمرحلة الاولى للمشروع عبر شبكة الكابل الضوئي لوزارة الاتصالات".

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