الولايات المتحدة توجه انتقادات حادة للصين بسبب كوريا الشمالية 

2020/12/01 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة إلى الصين، الثلاثاء، لعدم تنفيذها العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية، متعهدة بتكثيف جهودها الخاصة بهذا الشأن مع تلاشي آمال بتحقيق اختراق في اللحظات الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.

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