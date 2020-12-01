طريق ديالى - واسط يعود الى الخدمة بعد انخفاض موجات السيول

2020/12/01 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / عاد طريق ديالى - واسط الى الخدمة بعد انخفاض موجات السيول المائية القادمة من الحدود العراقية - الايرانية .وقال مازن اكرم مدير ناحية قزانية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان طريق ديالى - واسط اعيد فتحه من جديد امام القوافل التجارية بعد انخفاض موجات السيول المائية بنسبة 70% ، رغم الاضرار التي لحقت بالطريق ".واضاف :" ان الحفاظ على طريق ديالى - واسط الحيوي بحاجة الى خطة تحصين لتقليل ضرر السيول الجارفة او ايجاد منافذ لتصريف المياه ، بعيدا عن الطرق الستراتيجية لضمان حركة القوافل التجارية بشكل انسيابي "./انتهى

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