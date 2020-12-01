محدث.. اليورو يرفع مكاسبه لـ1% ويسجل أعلى مستوى بعامين ونصف

2020/12/01 | 20:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسع اليورو مكاسبه لأعلى مستوى في عامين ونصف خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العملة الأمريكية، وبيانات اقتصادية

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