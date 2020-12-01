بالوثيقة…بلديات ذي قار تؤجل إجراء التعهد والإقرار الخطي للشرائح المشمولة بتخصيص قطع الاراضي

2020/12/01 | 20:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} اجلت بلديات ذي قار إجراء التعهد والإقرار الخطي للشرائح المشمولة بتخصيص قطع الاراضي

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