لجنة الانضباط تعاقبُ لاعبين ومدربين من دوري الصالات والدرجة الأولى

2020/12/01 | 20:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} قررتْ لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء (1/12/2020)، إصدارَ جملة من العقوبات بحق لاعبَيْن ومدربَيْن من دوري كرة الصالات ودوري الدرجة الأولى، بعد النظر في تقرير مشرفي المباريات.

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