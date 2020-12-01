الاتصالات تعلن المباشرة بمشروع زيادة سعات الانترنت

2020/12/01 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، المباشرة بمشروع توسيع الشبكة الرئيسية لاستيعاب الحاجة لسعات الانترنت. وقال اعلام الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بتوجيه من وزير الاتصالات أركان شهاب احمد الشيباني باشرت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات باعمال مشروع توسيع الشبكة الرئيسية لاستيعاب الحاجة المتزايدة …

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