2020/12/01 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن وجود اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا. وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية، إن” الوزارة متواصلة مع معظم الشركات والحكومات منذ بداية الجائحة وإعلان الشركات عن إنتاج اللقاح وتكللت هذه اللقاءات والاجتماعات بالتوقيع مع الاتحاد العالمي على أن يزود …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن وجود اجتماعات مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن وجود اجتماعات مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).