العراق يجني نحو 3.4 مليار دولار من بيع النفط في تشرين الثاني

2020/12/01 | 20:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، الإحصائية الأولية لحجم صادرات النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، 1 كانون الأول/ديسمبر، أن "حجم الصادرات من النفط الخام بلغ 81 مليونًا و262 ألفًا و376 برميلاً، بايرادات بلغت قرابة 3 مليارات و394 مليونًا و988 ألف دولار".

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انخفاض معدلات تصدير النفط

وأوضح البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت نحو 78 مليونًا و190 ألفًا و444 برميلاً".

وأشار البيان، إلى أن "صادرات النفط من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت مليونين و819 ألفًا و169 برميلاً"، فيما بين أن "الكميات المصدرة إلى الأردن بلغت 252 ألفًا و763 برميلاً".

كما كشف بيان الوزارة، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليونين و709 آلاف برميل، بمعدل سعر بيع يبلغ 41.77 دولار للبرميل الواحد".

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