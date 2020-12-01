الصحة تعلن عن اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية بشأن لقاح كورونا

2020/12/01 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وجود اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة متواصلة مع معظم الشركات والحكومات منذ بداية الجائحة وإعلان الشركات عن إنتاج اللقاح وتكللت هذه اللقاءات والاجتماعات بالتوقيع مع الاتحاد العالمي على أن يزود العراق 20% من السكان”.

وأضاف عبد الأمير، أن “هناك اجتماعات عقدت مع شركة فايزر، واستر سنكا، وشركات صينية متعددة، وما زالت الاجتماعات مستمرة لأي شركة تحصل على موافقة من منظمة الصحة العالمية”، مبيناً أن “الوزارة على استعداد للتعاقد مع الشركات لتوفير اللقاح”.

واكد أن “الوضع الوبائي في العراق يختلف عن دول العالم حيث إن الإصابات في انخفاض”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد مبرر في تقييد الحظر أو حركة المواطنين، والوزارة تراقب الوضع الوبائي وفي حالة صعود عدد الإصابات تتم إعادة النظر في الحظر وبعض القيود على بعض المناطق ذات التجمعات”.

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