الهجرة: ماضون في تقديم الدعم للنازحين السوريين في العراق

2020/12/01 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، مضيها بتقديم الدعم للنازحين السوريين في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم النوري في تصريح صحفي إن "ملف مخيمات النازحين السوريين الموجودة في إقليم كردستان ، يحظى باهتمام الوزارة التي تعمل على وفق المعايير الإنسانية والدولية".وأضاف، أن "السوريين الموجودين هم ضيوف على العراق وبرعاية الحكومة والوزارة وبقاؤهم من عدمه مرهون برغبتهم"، مشدداً على "استمرار تقديم الإغاثة لتلك العوائل وتقديم المساعدات لها".من جانب آخر كشف النوري، عن أن "حسم ملف المنتمين قسراً مع عصابات داعش الإرهابية بيد الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، ولحين اتخاذ إجراء بحقهم ستبقى الوزارة تعاملهم من منظور إنساني"، مبيناً أن "الوزارة دعت جميع المنظمات الدولية للتعامل بواقعية مع هذا الملف لتنفيذ برامج باتجاه تلك العائلات وتأهيل شبابها ودمجهم وجعلهم منتجين في المجتمع".وأشار إلى أن "مهام الوزارة تنحصر بتقديم المأوى والغذاء إلى النازحين، أما في ما يتعلق بالمؤشرات الأمنية وصلاحيات العائدين، فهي من اختصاص الجهات الأمنية المعنية كالأمن الوطني والاستخبارات "، مؤكداً "حرص الوزارة على تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة وتحقيق البرنامج الحكومي"./انتهى9

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