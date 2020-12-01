الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام بقيادة قطاع الموارد الأساسية

2020/12/01 | 20:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم قطاع الموارد الأساسية، بعد أكبر أداء شهري في تاريخها.

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