الامن النيابية تكشف عن انفاق 18 مليار دينار لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا

2020/12/01 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، انفاق 18 مليار دينار لتامين الحدود مع سوريا.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان: تامين الحدود مع سوريا ضرورة ستراتيجية للامن القومي العراقي باعتبارها مصدر تهديد مباشر في ظل وجود نشاط ملحوظ لخلايا داعش الارهابي في العديد من المناطق القريبة من الحدود”.

واضاف العزاوي،انه” تم رصد وانفاق 18 مليار دينار في حكومة عادل عبد المهدي من اجل تمويل مشاريع تحصين الحدود بمختلف انواعها وتعزيز قدرات القوات الموجودة على الرصد والمتابعة واحباط اي محاولات تسلل تحصل سواء للارهابين او المهربين”.

واشار العزاوي الى ان” وضع الحدود العراقية – السورية افضل بكثير من الاعوام السابقة لكن لايمكن الجزم بعد وجود حالات تسلل تحصل لافراد وليس مجموعات كبيرة لان هناك رصد ومتابعة من قبل القوات العراقية بمختلف صنوفها وهناك تنسيق جيد بينها وتفعيل للبعد الاستخباري”.انتهى 25 ف

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