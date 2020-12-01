الهجرة تؤكد استمرارها بتقديم الدعم للنازحين السوريين في العراق

2020/12/01 | 20:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، مضيها بتقديم الدعم للنازحين السوريين في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم النوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “ملف مخيمات النازحين السوريين الموجودة في إقليم كردستان يحظى باهتمام الوزارة التي تعمل على وفق المعايير الإنسانية والدولية”. وأضاف أن “السوريين المتواجدين هم ضيوف على العراق …

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