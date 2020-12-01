بالفيديو.. معن: الابتزاز الالكتروني وليس العامل الاقتصادي سبب الكثير من حالات الانتحار

2020/12/01 | 21:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، ان كثير من حالات الانتحار كانت بسبب الجرائم الإلكترونية.

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