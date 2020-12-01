الخارجية الروسية: تعرض سيارة البعثة الروسية في كابل لانفجار عبوة ناسفة

2020/12/01 | 21:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية في أفغانستان تعرضت لانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في العاصمة كابل.

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