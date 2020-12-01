صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “113” المسجلة اليوم

2020/12/01 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 113 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 75 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 113 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

75 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 5 حالات

قطاع الرصافة 26 حالة

قطاع بغداد الجديدة 11 حالة

قطاع البلديات الاول 9 حالات

قطاع الشعب 9 حالات

قطاع المدائن 14 حالة

قطاع النهروان حالة واحدة

– 38 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 16 حالة محلة 555, 560, 521, 544, 527, 550، 553، الكيارة، الدسيم

الكرخ حالتين في الكاظمية

الاعظمية 3 حالات محلة 314,

الشعب 5 حالات حي اور، 359، حي سومر

شارع فلسطين 3 حالات محلة 506, 502

الامين 3 حالات محلة 735, 733

السعدون حالة واحدة محلة 103

الزعفرانية حالتين محلة, 962, 964

بغداد الجديدة حالة واحدة محلة, 717

المشتل حالة واحدة محلة 729,

الغدير حالة واحدة محلة 706

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70940 توفي منهم 1400 فيما اكتسب الشفاء 67896 ومتبقي قيد العلاج 1644”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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