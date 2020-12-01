2020/12/01 | 21:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن احباط دخول 18 طن من شحنة دجاج مستورد الى اسواق بعقوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020 ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).