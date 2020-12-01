ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020


ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020
2020/12/01 | 21:02 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [ديالى_اين]اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن احباط دخول 18 طن من شحنة دجاج مستورد الى اسواق بعقوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020 ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تحبط دخول 18 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك خلال 2020 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).

واصل القراءة على كل العراق
Sponsored Links