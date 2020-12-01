2020/12/01 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة مدني بـ"دكة عشائرية" شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدنياً اصيب بسبب (دكة عشائرية) بالاسلحة الخفيفة على محل لبيع الموبايلات ضمن منطقة المشتل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدني بـ'دكة عشائرية' شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدني بـ'دكة عشائرية' شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).