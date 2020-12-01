مجلس الوزراء يؤكد العمل على إنشاء نظام موحد للرواتب

2020/12/01 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء في نهاية جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عدداً من القرارات.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن "مجلس الوزراء بحث خلال جلسته جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ عددا من القرارات".

وأضاف، أن "القرارات تضمنت إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب التالي:

1 - الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط، وجمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة، والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، يشتمل جميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب إلكترونياً، الى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل إلكترونياً من المنصّة الى وحدة الإنفاق، ويرسل الى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود (باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.

2 - إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أوّل، والعمل على توفيرها لجميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز الى وزارة الداخلية لتوفير ذلك، ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة للموظف.

3 - تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، الصناعة والمعادن، والاتصالات)، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتنفيذ ما ثبّت آنفاً، وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء.

4- تحديد جهة لمتابعة عمل الفريق المذكور آنفاً، في وزارة التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدّم عمله.

5 - إلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم الى وزارة الداخلية.

وأوضح البيان أن "القرارات الأخرى اشتملت على:

أولا- تخويل المصرف الصناعي التعاقد مع من يراه ملائماً في المجال المصرفي، على أن يجري تحديد أعداد المتعاقدين وأجورهم بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المصرف، وموافقة وزارة المالية، شريطة عدم المطالبة بالتعيين على الملاك الدائم".

ثانيا- قيام وزارات المالية والنفط والكهرباء بتقديم حل نهائي للمشاريع الحيوية العاجلة ومتوسطة الأمد، وخصوصا مشاريع الصيانة لشركات، جي- اي، سيمنس.

ثالثا- توفير الدعم المالي لشراء الإضافات لضمان استخدام الوقود السائل بدل نقص الوقود الغازي".

رابعا- الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، لتصبح بحسب التالي:

قيام وزارة الزراعة ببيع كمية (700) ألف طن من مادة الشعير العلفي الموجود في مخازن الشركات التابعة لوزارة الزراعة في محافظة نينوى بالحالة التي هي عليها الى الجمهورية الإسلامية في ايران، بسعر (125) دولارا/ طن، ويكون التسديد لصالح وزارة المالية من حساب شركة الغاز الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، لتسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشعير.

خامسا- إقرار المحضر رقم (17) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س./1/2/931، المؤرخ في 1/12/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات.

سادسا- الموافقة على ما يلي:

أولا- تخويل وزير المالية علي حيدر عبد الأمير علاوي، صلاحية توقيع اتفاقية فرض تمويل مشاريع الصيانة السنوية المتعددة (المرحلة الرابعة)، الذي تنفذه شركة، جي- اي، الأمريكية لصالح وزارة الكهرباء، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF، استنادا الى أحكام المادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5 لسنة 2020)، والمادة (2/ثانيا العجز/3/ك) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

ثانيا- الموافقة على شروط التمويل للقرض المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد د ع/5/ 7482، المؤرخ في 23/11/2020.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء‌

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