العراق والأمم المتخدة يجددان الالتزام بوعود المؤتمر الدولي للسكان

2020/12/01 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت وزارة التخطيط الاتحادية وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤتمرا خاصا حول تأكيد التزام العراق بتنفيذ برنامج عمل قمة نيروبي والذي عقد في تشرين الثاني عام 2019 بمناسبة مرور 25 عام على انعقاد المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية.

ومن الجدير بالذكر ان العراق سبق وان قدم 20 محورا اساسيا في وثيقة التزامات العراق على هامش قمة نيروبي تتعلق بضمان حقوق النساء والرجال في التمتع بصحة أنجابية لتنظيم اسرهم وجدولة الحمل والولادة وفق الاطر والسياسات الرشيدة للصحة الأنجابية والتركيز على حق النساء في أعالة انفسهن واسرهن من خلال العمل والتعليم اللائق.

وقد عُقد المؤتمر برعاية وزير التخطيط د خالد البتال وحضور وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق د.



ريتا كولومبيا و بمشاركة نخبة من المدراء العامين في القطاعات الشريكة من الوزارات العراقية ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء د ضياء كاظم وأعضاء اللجنة الوطنية للسياسات السكانية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وعلى هامش المؤتمر القى د.



خالد البتال كلمة قائلاً: "يواجه العراق تحديات كبيرة خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وانعكاساته على فئات المحتمع كافة وبشكل خاص على النساء والفتيات وقد انتج الوباء زيادة في نسب حالات العنف القائم على النوع الأجتماعي وبشكل خاص النساء وتفاقم معلات الفقر والبطالة في عموم البلاد وبالرغم من هذه التحديات يؤكد العراق التزامه للايفاء بالتزامات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"، موجهاً دعوته الى الشركاء من المجتمع الدولي لزيادة دعمه للعراق لضمان الأيفاء بهذه الالتزامات.

ومن جانبها شددت د.



ريتا كولومبيا على اهمية التزامات قمة نيروبي، وقالت: "إن الالتزامات في الوقت الحاضر مهمة جدا إذ إنها تعزّز نظم الحماية الأجتماعية والصحية لتلبية أحتياجات الفئات المتضررة والفئات التي تعرضت للاصابة بفيروس كورونا بما في ذلك النساء الحوامل والناجين من العنف القائم على النوع الأجتماعي والنساء في فترة الحظر في المنازل المعرضات لخطر العنف الاسري والفئات من العاطلين عن العمل وبشكل خاص فئة الشباب والكثير غيرهم ممن يعتبرون فئات هشة، اذ ازداد عدد السكان المعرضين للخطر بسبب تفشي الوباء ونظرا للوضع الحالي.



إن هذه الالتزامات التي قد قدمت عام 2019 اصبحت من الاطر الاكثر الحاحا لتفعيل الايفاء بها لما تمثله من اطر رشيدة للاستجابة لما تم التنويه عنه من مخاطر."

وأعقب المؤتمر اجتماع اللجنة الوطنية للسياسات السكانية لمناقشة الإطار الوطني وخارطة الطريق التي ستوفر الحماية للنساء والفتيات والشباب، والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وفرص كسب العيش.

PUKmedia / عن اعلام بعثة الامم المتحدة في العراق

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