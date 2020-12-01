العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ و'الفرصة الأخيرة' لهذه الفئة

2020/12/01 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني من العام الحالي، مبينة ان هذا الراتب هو "الفرصة الاخيرة" للذين لم يحدثوا بياناتهم (المعاينة السنوية) سواء كانت عبر الاتصال الهاتفي او وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 كانون الأول 2020)، ان "هيئة ذوي الاعاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني من العام الحالي اليوم الثلاثاء الموافق 1_12_2020".

وأضاف البيان: "هذا ودعى رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عصام التميمي الاخوة المستفيدين المستلمين سابقا لاستلام رواتبهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد) علما ان هذا الراتب هو الفرصة الاخيرة للذين لم يحدثوا بياناتهم (المعاينة السنوية) سواء كانت عبر الاتصال الهاتفي او وسائل التواصل الاجتماعي (مشاهدة عن طريق اتصال فديوي ببرنامج الواتساب او اي برنامج اخر) من قبل موظفي هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المختصين او بمراجعة مركز الهيئة في بغداد واقسامها في المحافظات" .

وتابع، ان "الهيئة اوعزت المستفيدين الى الابلاغ عن حالات وفاة المعاقين وتمنحهم فرصة المراجعة والابلاغ لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 10/12/2020 وبخلافه تضطر الهيئة لايقاف رواتبهم لشهر كانون الاول 2020 واتخاذها الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين".

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