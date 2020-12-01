الهجرة: نتعامل مع النازحين السوريين وفق المعايير الإنسانية والدولية

2020/12/01 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، انها تعمل وفق المعايير الإنسانية والدولية فيما يخص النازحين السوريين الموجودين في إقليم كوردستان، مبينة ان بقائهم من عدمه مرهون برغبتهم.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة، كريم النوري، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (1 كانون الأول 2020)، ذكر فيه إن "ملف مخيمات النازحين السوريين الموجودة في إقليم كوردستان يحظى باهتمام الوزارة التي تعمل على وفق المعايير الإنسانية والدولية".

وأضاف النوري، أن "السوريين المتواجدين هم ضيوف على العراق وبرعاية الحكومة والوزارة وبقاؤهم من عدمه مرهون برغبتهم"، مشددا على "استمرار تقديم الإغاثة لتلك العوائل وتقديم المساعدات لها".

من جانب آخر كشف النوري، عن أن "حسم ملف المنتمين قصرا مع عصابات داعش الإرهابية بيد الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، ولحين اتخاذ إجراء بحقهم ستبقى الوزارة تعاملهم من منظور إنساني"، مبينا أن "الوزارة دعت جميع المنظمات الدولية للتعامل بواقعية مع هذا الملف لتنفيذ برامج باتجاه تلك العائلات وتأهيل شبابها ودمجهم وجعلهم منتجين في المجتمع".

وتابع المسؤول، أن "مهام الوزارة تنحصر بتقديم المأوى والغذاء إلى النازحين، أما في ما يتعلق بالمؤشرات الأمنية وصلاحيات العائدين، فهي من اختصاص الجهات الأمنية المعنية كالأمن الوطني والاستخبارات"، مؤكدا "حرص الوزارة على تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة وتحقيق البرنامج الحكومي".

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