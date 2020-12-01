شرطة الرمادي تفرق جمهور حفلة سعدون الساعدي قبل صعوده إلى المنصة (فيديو)

2020/12/01 | 21:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تدخلت شرطة مدينة الرمادي، الثلاثاء، لتفريق عدد كبير من المواطنين خلال تجمهرهم في حفل افتتاح احد المطاعم هناك، بحضور المطرب الشعبي سعدون الساعدي، لعدم التزامهم بقوانين التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.



وبحسب مشاهد حصل عليها "ناس" (1 كانون الاول 2020)، فإن دوريات الشرطة طلبت من المتجمهرين التفرق، ثم رفعت اصوات الصافرات وجالت بشكل مكثف حول مكان الحفل، الذي حضره عدد كبير من المواطنيين.

وقبل صعود المطرب الشعبي سعدون الساعدي على المسرح، تم تفريق المتجمعين من قبل شرطة الرمادي والغاء الحفل بسبب كثرة الحضور ومخالفتهم لقوانين الالتزام بالتباعد في ظل وجود فيروس كورونا.

وفاجأ شباب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، الثلاثاء، المطرب الشعبي سعدون الساعدي، بحضور غفير في أول زيارة له إلى المحافظة لافتتاح أحد المطاعم هناك.

وأظهرت صور حصل عليها "ناس"، (1 كانون الاول 2020)، حضورا غير مسبوق من مختلف مناطق المحافظة في حفل افتتاح مطعم جديد في مدينة الرمادي والذي يحييه المطرب الشعبي سعدون الساعدي وفقاً لما أعلنته صفحة المطعم على موقع "فيسبوك".

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