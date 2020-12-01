2020/12/01 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كم أشتاق إليك يا أبي، اللعنة على تدين حرمني من عاطفتك"، هكذا تختم جيلان تركماني مقالها المعنون "عن الرجل الذي كان أبي قبل أن يرتاد المساجد"

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