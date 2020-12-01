محافظة بغداد تحدد تسعيرة جديدة للأمبير وآلية تشغيل المولدات

2020/12/01 | 21:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفا نجم: الإذاعة ترسخ أداء الفنان

بدت الفنانة صفا نجم، سعيدة بأداء أول أدوارها في الاذاعة، ضمن مسلسل "هواجس" تأليف طلال هادي وإنتاج مديرية الدراما في شبكة الاعلام العراقي، اخراج د.



علي حنون.

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