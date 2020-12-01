2020/12/01 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء (1 كانون الاول)، تأجيل مباراته بملعب أستون فيلا التي كانت مقررة، الجمعة، في الجولة الـ11 من البريميرليغ، على ملعب " فيلا بارك"، بسبب ظهور إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضح نيوكاسل أن "عددا من حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" ظهرت بين لاعبي الفريق والطاقم الفني، حسب ما ذكرت وكالة رويترز".

وأضاف النادي الإنجليزي في بيان، "يخضع العديد من اللاعبين وأفراد الطاقم الفني حاليا للعزل الذاتي في منازلهم، بعد أن جاءت فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة".

وتم إغلاق المركز التدريبي في النادي مؤقتا "لاحتواء انتشار الفيروس"، وفقا للبيان.

وكان نيوكاسل قد أكد وجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في الفريق بعد الاختبارات التي أجريت الأحد الماضي، ثم تم اكتشاف إصابات جديدة مؤخرا، دون الكشف عن عددها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يهاجم نيوكاسل.. ويؤجل لقاء أستون فيلا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يهاجم نيوكاسل.. ويؤجل لقاء أستون فيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).