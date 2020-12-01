بالوثيقة: التعليم العالي تمدد التقديم على الزمالات الدراسية- بعثة هنغارية

2020/12/01 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقررت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تمديد التقديم على الزمالات الدراسية- بعثة هنغارية.وحصلت (بغداد اليوم)، على كتاب صادر من قسم الدراسات الخارجية، التابع لوزارة التعليم العالي، وموقع بتاريخ اليوم 1-12-2020، يتضمن توجيهاً بتمديد التقديم على المنحة الدراسية الهنغارية لغاية الخامس عشر من الشهر المقبل.

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