احمد الكناني: الكاظمي ومستشاروه فشلوا باصلاح الوضع الخدمي والاقتصادي والعلاقات الدولية

2020/12/01 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اتهم النائب عن كتلة / صادقون / احمد الكناني حكومة الكاظمي ، بانها لا تمتلك اية رؤية اقتصادية او خدمية وقد فشلت بملف العلاقات مع دول العالم، عازيا ذلك الى فشل رئيس الوزراء ومستشاريه.وقال الكناني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه :" ان الحكومة تعهدت بالاصلاحات وبالخدمات وتنظيم علاقات العراق دوليا".واضاف :" ان اي امر لم تنجح فيه الحكومة وفشلت في تقديم الخدمات وفي تقديم رؤية اقتصادية آنية للازمة المالية ، وفشلت ايضا بتنظيم العلاقات الدولية مع دول العالم".واوضح :" ان الامر لا يتحمله الوزراء كون اغلبهم لايتحكم بوزارته، وان الامر يتحمله الكاظمي ومستشاروه الذين اوصلوا البلاد الى ماهي عليه"./انتهى9

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