سعد كمبش يؤكد ايقاف العمل بلجنة الفك والعزل باملاك الاوقاف

2020/12/01 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش ايقاف العمل بلجنة الفك والعزل باملاك الاوقاف .وقال كمبش في تصريح متلفز تابعته /نينا/ :" اننا نطالب بان تكون اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل ورئيسي ديواني الوقفين السني والشيعي "، لافتا الى :" ان ايقاف عمل اللجنة كان بامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، من اجل اعطاء فسحة امام المعترضين وتقديم معلومات وافية عن تلك الاملاك"./انتهى9

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