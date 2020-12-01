الدولار الأمريكي يعمق خسائره عالمياً لأدنى مستوى في عامين ونصف

2020/12/01 | 21:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمق الدولار الأمريكي هبوطه لأدنى مستوى في عامين ونصف خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية، وتوقعات المزيد من التحفيز المالي.

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