2020/12/01 | 21:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا وزير الخزانة الأمريكي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، الكونجرس على تقديم المزيد من المساعدة المالية؛ لدعم الشركات الصغيرة وسط تفشي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منوشين وباول يحثان الكونجرس على تقديم الدعم للشركات الصغيرة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منوشين وباول يحثان الكونجرس على تقديم الدعم للشركات الصغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).