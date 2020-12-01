محافظة بغداد تحدد تسعيرة المولدات وساعات التشغيل للشهر الجاري

2020/12/01 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، سعر الامبير وساعات التشغيل للمولدات للشهر الجاري.

وقال اعلام المحافظة في بيان صحفي، ان “سعر الامبير بالنسبة للتشغيل العادي من الساعة ١٢ ظهرا وحتى وحتى الساعة الواحدة ليلا وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية (٦) ستة الاف دينار، فيما حددت المحافظة سعر الامبير بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية ب (١٠) عشرة الاف دينار”.

واكدت المحافظة على “ضرورة مراعاة جميع الضوابط والتوجيهات والاعمامات التي صدرت من محافظة بغداد في ما تقدم اعلاه والتي تم العمل بها في الاشهر السابقة”.

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