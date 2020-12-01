تستمر نحو 120 ساعة… امطار غزيرة تتجه الى العراق

2020/12/01 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتنبئ الجوي صادق العطية، الثلاثاء، 01 كانون الأول، 2020، عن موجة جديدة للأمطار تبدأ يوم غد الأربعاء وتنتهي يوم الأحد المقبل، فيما توقع أن تشهد البلاد انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل.

وقال العطية: إن “المنظومة الجوية غير مستقرة في هذه الايام حيث سيكون الطقس في مناطق وسط وغرب وجنوب البلاد في حالة مطرية شبه مستمرة وتتوقف على فترات قصيرة، حسب التوقعات لغاية الاحد المقبل، خصوصا في مناطق الجنوب والفرات الأوسط”.

واضاف أن “الأمطار في مناطق شمال البلاد ستكون قليلة في الفترة المقبلة”، لافتا إلى أن “هنالك مؤشرات أولية على انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تبدأ ما بعد منتصف الأسبوع المقبل”.

وفي وقت سابق، نشرت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها حول حالة الطقس لأول ايام من شهر كانون الأول الجاري.

وجاء في جداول الهيأة، انه ابتداءً من اليوم، وحتى يوم السبت المقبل، ستشهد عدداً من مناطق البلاد، امطاراً بكميات متفاوتة خصوصا في المناطق الجنوبية تكون خفيفة الى متوسطة الشدة.

واشارت انه من المتوقع ان تهطل الامطار يوم غد الاربعاء في المناطق الوسطى والجنوبية تكون احياناً شديدة الغزارة، فيما ستكون اغلب الايام بلا امطار، وستحافظ درجات الحرارة على استقرارها مع بعض التغيرات البسيطة، في سرعة الرياح، في عدد من مناطق العراق.

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