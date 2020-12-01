تقدم طفيف لمؤشر الشفاء اليومي في جانب الكرخ

2020/12/01 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الاول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم"، توزعت على النحو التالي:

عدد الاصابات 367 موزعة كالآتي:

أبو دشير--------------1

أبو غريب -------------55

الإسكان---------------1

الاعلام---------------24

البياع-----------------7

التاجي----------------19

التراث-----------------2

الحارثية----------------1

الحرية----------------15

الخطيب---------------4

الدورة----------------43

الرحمانية--------------9

السيدية---------------8

الشالجية ---------------1

الشعلة----------------3

الصالحية--------------1

الطارمية --------------18

العامرية---------------8

العطيفية --------------3

العلاوي---------------3

الغزالية ---------------10

القادسية--------------5

الكاظمية -------------21

اللطيفية--------------3

المحمودية------------9

المعالف--------------2

المكاسب -------------2

المنصور --------------14

المواصلات------------2

الوشاش--------------8

اليرموك--------------8

جكوك---------------2

حي الجهاد-----------12

حي الخضراء----------6

حي العامل-----------15

حي العدل------------5

حي الفرات------------7

سبع البور -------------4

ناحية الرشيد-----------1

سكنة جانب الرصافة-----5

الشفاء: 370

الوفيات: 1

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