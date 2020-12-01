الكاظمي يؤكد منهج الحكومة العازم أن تكون أبوية لجميع العراقيين

2020/12/01 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، منهج الحكومة العازم أن تكون حكومة أبوية لجميع العراقيين وتحمل تطلعاتهم جميعاً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار اليوم الثلاثاء، آية الله الفقيه السيد حسين إسماعيل الصدر في مدينة الكاظمية".

وبين أن "الكاظمي تباحث مع السيد الصدر، في الأوضاع العامة للبلاد، والشؤون التي تهم المواطن بالدرجة الأولى".

وقال الكاظمي بحسب البيان، إن "الخط الوطني الذي تمثّله أسرة آل الصدر الكرام يمثل مساراً وطنياً بارزاً على مرّ تأريخ العراق، مستشهداً بسيرة الشهيدين الصدرين وأثرهما المُلهم في نضال الشعب العراقي وسعيه نحو حريته وكرامته في مواجهة الطغيان والدكتاتورية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "منهج الحكومة العازم أن تكون حكومة أبوية لجميع العراقيين وتحمل تطلعاتهم جميعاً، وأن تكون خيمة تحمي كل الفعاليات الشعبية والاجتماعية بقوة القانون وعدالة الدولة، ومن أجل تجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه العراق حاليا".

من جانبه نوه السيد حسين الصدر، بأهمية وحدة الصف والكلمة وترسيخ السلم الأهلي، بالإضافة إلى أهمية دعم مساعي الحكومة في تجاوز التحديات التي تواجه أداءها من أجل رفاه المجتمع وتقدمه وأمنه".

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