الحداد يدعو حكومة ألاقليم الى تشكيل وفد تفاوضي وإرساله إلى بغداد

2020/12/01 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء، حكومة أقليم كردستان الى تشكيل وفد تفاوضي وإرساله إلى بغداد لحلحلة الملفات والقضايا العالقة بين الطرفين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس رئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، ان “الحداد دعا حكومة أقليم كردستان الى تشكيل وفد تفاوضي وأرساله إلى العاصمة بغداد في هذه الفترة بالذات وفتح حوار جديد وجدي مع المسؤولين في الحكومة الإتحادية لمناقشة السبل الكفيلة بحلحلة القضايا والملفات العالقة والمشاكل بين حكومتي الإتحادية والأقليم”.

واشار الحداد إلى أن “الجلوس على طاولة الحوارهوالطريق الصحيح للتفاهم وإيجاد الحلول المناسبة وترطيب الأجواء بين بغداد وأربيل وسيما هناك إستحقاقات تشريعية في قانوني الموازنة الإتحادية لعام 2021 وحصة الأقليم فيه، وقانون المحكمة الإتحادية، فضلاً عن أهمية بذل المزيد من المساعي والجهود بين كافة الأطراف السياسية لحل الخلافات والمشاكل وفق الدستور والمصلحة الوطنية العليا لأبناء شعبنا العراقي”.





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