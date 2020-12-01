نائب يقترح القضاء على 4 مسميات لتوفير أموال إضافية للرواتب بعام 2021 - عاجل

2020/12/01 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الثلاثاء، 01 كانون الأول، 2020، إن هناك امكانية لتقليل الانفاق السنوي على الرواتب من خلال معالجة الانفاق غير المشروع على 4 مسميات ما يسمح بتوفير أموال اضافية للرواتب.

وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك امكانية لتقليل الانفاق السنوي على الرواتب عبر القضاء على مسميات الموظفين الفضائيين والوهميين وكذلك المتجاوزين على شبكة الضمان الاجتماعي والمتجاوزين على رواتب هيأة التقاعد".

واضاف أن "ما خصص لرواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي في قانون موازنة 2019 بلغ 52 مليار دولار، ولاعلم لنا بحجم ما خصص لهم في موازنة 2020 على اعتبار ان الحكومة لم ترسل المشروع الى البرلمان للتصويت عليه".

وتابع كوجر أن "الانفاق على رواتب الموظفين يزداد من سنة الى أخرى نتيجة استمرار حركة التعيينات بضغوط سياسية من قبل البعض".

وفي وقت سابق، طرحت الحكومة العراقية ، الثلاثاء 1-12-2020، خياراً جديداً بشأن رواتب الموظفين عام 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم إن "مجلس الوزراء ناقش بجلسته المنعقدة اليوم ملف الرواتب بموازنة 2021 ، وقرر العمل بخيار إنشاء نظام موحد للرواتب وايضاً أقر توصيات فريق العمل بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة".

واضاف أن "الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب ، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا القوى السياسية إلى ابعاد قضية الرواتب عن الصراعات السياسية".

وشدد الكاظمي نقلا عن وزير الثقافة خلال الجلسة، على "ضرورة أن تبتعد القوانين والصراعات داخل البرلمان عن أقوات الناس اليومية".

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