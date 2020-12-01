صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها اليوم الثلاثاء

2020/12/01 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اوضحت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها هذا اليوم ، البالغ عددها 367 اصابة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاصابات توزعت كالتالي:أبو دشير--------------1أبو غريب -------------55الإسكان---------------1الاعلام---------------24البياع-----------------7التاجي----------------19التراث-----------------2الحارثية----------------1الحرية----------------15الخطيب---------------4الدورة----------------43الرحمانية--------------9السيدية---------------8الشالجية ---------------1الشعلة----------------3الصالحية--------------1الطارمية --------------18العامرية---------------8العطيفية --------------3العلاوي---------------3الغزالية ---------------10القادسية--------------5الكاظمية -------------21اللطيفية--------------3المحمودية------------9المعالف--------------2المكاسب -------------2المنصور --------------14المواصلات------------2الوشاش--------------8اليرموك--------------8جكوك---------------2حي الجهاد-----------12حي الخضراء----------6حي العامل-----------15حي العدل------------5حي الفرات------------7سبع البور -------------4ناحية الرشيد-----------1سكنة جانب الرصافة-----5الشفاء: 370الوفيات: 1 ./انتهى9

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