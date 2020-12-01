الكاظمي يؤكد للسيد حسين الصدر عزم الحكومة على ان تكون لجميع العراقيين وتحمل تطلعاتهم جميعاً

2020/12/01 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، السيد حسين السيد اسماعيل الصدر، في مدينة الكاظمية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الكاظمي بحث مع السيد الصدر، الأوضاع العامة للبلاد، والشؤون التي تهم المواطن بالدرجة الأولى".



وقال الكاظمي خلال اللقاء :" ان الخط الوطني الذي تمثّله اسرة آل الصدر الكرام يمثل مساراً وطنياً بارزاً على مرّ تأريخ العراق" ، مستشهداً بسيرة الشهيدين الصدرين واثرهما المُلهم في نضال الشعب العراقي وسعيه نحو حريته وكرامته في مواجهة الطغيان والدكتاتورية.كما اكد رئيس مجلس الوزراء، منهج الحكومة العازم على ان تكون حكومة ابوية لجميع العراقيين وتحمل تطلعاتهم جميعاً، وان تكون خيمة تحمي كل الفعاليات الشعبية والاجتماعية بقوة القانون وعدالة الدولة، ومن اجل تجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه العراق حالياً.من جانبه ابرز السيد حسين الصدر، اهمية وحدة الصف والكلمة وترسيخ السلم الاهلي، بالاضافة الى اهمية دعم مساعي الحكومة في تجاوز التحديات التي تواجه اداءها من اجل رفاه المجتمع وتقدمه وامنه./انتهى9

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