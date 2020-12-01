الصحة العراقية تعقد اجتماعات مع شركات عالمية بشأن لقاح كورونا

2020/12/01 | 21:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن وجود اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا....

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