القبض على إرهابي بداعش في محافظة الأنبار

2020/12/01 | 21:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على "إرهابي" في قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار....

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