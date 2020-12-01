هل تسحب موريتانية اعترافها بالجمهورية الصحراوية ؟ - سعيد الوجاني

2020/12/01 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني السؤال الذي نطرحه على الاخوة الموريتانيين .



هل موريتانية حقا دولة محايدة في نزاع الصحراء الغربية كما تروج في خطاباتها الرسمية ، ام انها تعتبر طرفا منحازا لطرف على حساب طرف آخر ، رغم ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، وقرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، لا تعترف بالجمهورية الصحراوية ، ومن جهة فالصحراويون ومنذ اندلاع الصراع والى الآن ، لم يقرروا مصيرهم بأيديهم ، ولم يستفتوا على شيء ......





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