رونالدو يتفوق على محمد صلاح وميسي ويتوج بجائزة القدم الذهبية

2020/12/01 | 22:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} فاز كريستيانو رونالدو بالنسخة الثامنة عشر من جائزة القدم الذهبية متفوقًا على ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح.

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