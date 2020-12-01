النهوة العشائرية تمنع فتاة من استكمال زواجها.. ومفاجأة بطلب العم

2020/12/01 | 22:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لم تكن تتصور {رسل} أبنة الثامنة عشر ربيعاً بان عمها سيقف يوما ما في طريق سعادتها ليصل الحال بها الى المحاكم، وذلك عندما أقدم على ما يعرف بـ"النهوة العشائرية" ومنعها من الزواج من شخص من خارج العشيرة ومساومتها على دفع مبلغ 15 مليون دينار لقاء موافقته.

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