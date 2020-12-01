الامن النيابية تكشف عن انفاق 18 مليار دينار لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا

2020/12/01 | 22:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، انفاق 18 مليار دينار لتامين الحدود مع سوريا.

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