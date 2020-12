السماوة يصل أربيل ويجري تدريباتهِ على ملعب برايتي

2020/12/01 | 22:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الإعلامي لنادي السماوة الرياضي حط فريق السماوة لكرة القدم رحالهِ في هو لير تحضيراً لملاقاة أربيل الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .حيث شد الأزرق رحاله للشمال منذ ليلة الأمس الاثنين و حط الرحال في صباح اليوم الثلاثاء ، فيما أجرى الفريق تدريباتهِ مساء اليوم على ملعب

