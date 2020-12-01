2020/12/01 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد أزمة الطوارىء يسلّم الكاظمي مطالب متظاهري الناصرية بغداد – فائز جواد دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، الوزراء الى حشد جميع الامكانات لخدمة اهالي محافظة ذي قار.وقال خلال جلسة المجلس على (الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود لخدمة أهالي ذي قار)، مطالبا اياهم بـ(تلبية المطالب المشروعة لاهالي المحافظة في الجانب الصحي والخدمي […]

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