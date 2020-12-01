2020/12/01 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تحدّد ضوابط منح السلف الخاصة بالمشاريع الخدمية والصناعية إطلاق قروض للسكن وشراء وحدات إستثمارية بدون فوائد وبمدة تسديد 20 عامأً بغداد – قصي منذر حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آلية الإقراض ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لمنح القروض للمشاريع بدون فائدة أو فائدة منخفضة، بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص، وتمويل المشاريع الخدمية والسكنية والصناعية […]

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