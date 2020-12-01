2020/12/01 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني : نفذّنا إلتزاماتنا الدستورية وننتظر إتفاقات بشأن الرواتب وفد بريطاني يتعهّد للعراق دعم الإصلاحات الإقتصادية وإجراء إنتخابات نزيهة بغداد – ندى شوكت اربيل – فريد حسن بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي ، تخفيف التوترات وجهود استقرار المنطقة.[…]

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